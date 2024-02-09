Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Legia Varşova'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ernest Muci transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır.'Beşiktaş'tan paylaşım