Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Ernest Muci için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Legia Varşova'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ernest Muci transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır.'
Beşiktaş'tan paylaşım
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır.'
Beşiktaş'tan paylaşım