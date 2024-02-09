Beşiktaş'ta transfer! O isim geliyor...
Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ernest Muci ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Legia Varşova ile son detayları görüşüyor.
Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirme hazırlığı yapıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Legia Varşova'nın 22 yaşındaki on numarası Ernest Muci ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, Polonya ekibi ile sözleşmedeki son detayları görüştüğü aktarıldı.
3.5 yıllık sözleşme
Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
34 maçta 9 gol 2 asist
Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Legia Varşova'nın 22 yaşındaki on numarası Ernest Muci ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, Polonya ekibi ile sözleşmedeki son detayları görüştüğü aktarıldı.
3.5 yıllık sözleşme
Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
34 maçta 9 gol 2 asist
Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.