A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 kuraları, Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet katıldı.UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan ve 4'üncü torbadan kura çekimine giren A Milli Futbol Takımı, 4'üncü grupta yer aldı.Ay-yıldızlılar, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Grubu lider tamamlayan takım direkt Uluslar A Ligi'ne yükselecek.2'nci sırada yer alan takım play-off oynayacak. Dördüncü sırayı alan ekip ise C Ligi'ne düşecek.Öte yandan A Milli Takım'ın mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi fikstürü duyuruldu.A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:6 Eylül:21.45 Galler-Türkiye9 Eylül:21.45 Türkiye-İzlanda11 Ekim:21.45 Türkiye-Karadağ14 Ekim:21.45 İzlanda-Türkiye16 Kasım:20.00 Türkiye-Galler19 Kasım:22.45 Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi 2024-2025 sezonu, 5-7 Eylül 2024 tarihinde oynanacak grup karşılaşmaları ile başlayacak. Grup aşaması, 17-19 Kasım 2024 tarihindeki maçlarla sona erecek.