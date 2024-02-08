Ve Cimbom'da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı. İşte futbolcuların yeni takımları ve tüm detaylar...



Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine sağ beke Serge Aurier'i alan G.Saray, forvete de Vinicius takviyesi yapmıştı.



KOHN G.SARAY'DA



Sarı-kırmızılılar, ara transferin bitimine çok az bir zaman kala Bundesliga 2 ekibi Honnever 96'nın sol beki Derrick Köhn'ü de kadrosuna kattı.



Bu bölgede tam 7 isim deneyen Cimbom, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonu için de Honnever'le sıkı bir pazarlık yapıldı.



GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ



Alman kulübü 5 milyon Euro isterken, G.Saray temaslar sonucunda rakamı 3.5 milyon Euro'ya çekti.



Sezon sonunda 3 milyon Euro'ya serbest kalacak olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar için İtalya'dan gelen teklifleri geri çevirdi, kulübüne de kendisini bırakması için baskı yaptı ve mutlu sona ulaştı.



ADIM ADIM TIRMANDI



Hannover formasıyla Bundesliga 2'nin dikkat çeken önemli isimleri arasında yer alan Derrick Köhn, futbola Hamburg'un genç takımında başladı.



Teknik yetenekleri ve hızı ile öne çıkan Gana asıllı Alman oyuncu, 2017 yılında Bayern Münih II takımına transfer oldu. Ardından Hollanda Eredivisie ekiplerinden Willem II'ye gidip, düzenli olarak forma giydi.



2022 yılında Hannover 96'nın kadrosuna katılan Köhn, Almanya'da ivmesini artırarak devam etti.



Bu sezon 21 maçta 3 gol ve 6 asist kaydederken, önceki dönem de ağları 5 kez sarsıp 6 da gol pası verdi. Son iki sezonda tabelaya tam 20 defa etki etti.



KAZIMCAN'IN FORMA ŞANSI KALMADI



Galatasaray'da yapılan sol bek transferinin ardından performansı yeterli görülmeyen Kazımcan Karataş'ın forma şansı kalmadı.



KAZIMCAN ANKARAGÜCÜ'NDE



21 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderildi.



HALİL RİZE'YE...



Sarıkırmızılılarda Halil Dervişoğlu da ayrılığın kıyısında. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun, Çaykur Rizespor'a kiralanması için görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi.



Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Kazımcan bu sezon toplam 12 maçta 700 dakika süre alırken, Halil ise 20 müsabakada 4 gol, 1 asist kaydetti. Ligde ise 14 müsabakada golü bulunmuyor.