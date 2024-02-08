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Milli Takım'da kura heyecanı! 4. torbadayız...

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları bu akşam çekilecek. B Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, 4. torbada yer alacak.

Ekleme: 8.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 8.02.2024 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi bu akşam yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, 4. torbadan katılacak

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar

5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçlar

10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçlar

14-19 Kasım 2024

Yarı finaller

4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı

8 Haziran 2025
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