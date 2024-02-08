Manchester'da Altay Bayındır krizi! Direkt biletini kestiler

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinde süre bulmakta oldukça zorlanan milli file bekçisi için ManU yönetiminden sürpriz bir karar çıktı. İşte Altay Bayındır haberinin detayları...

Yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Manchester ekibinde istediğini bulamadı. Büyük umutlarla transfer olan milli file bekçisi, bir türlü istenen süreyi bulamadı. Takımda mutsuz olan file bekçisi için kırmızılılar dikkat çeken bir karar aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'da yönetim, takımda süre bulamadığı için huzursuz olan Altay Bayındır'ı önümüzdeki sene takımda tutmak istemiyor.



ALTAY BAYINDIR'IN MANCHESTER KARİYERİ KISA SÜRDÜ



Ada'da Manchester United forması giyen forması giyen Altay Bayındır için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester'da Onana'nın gerisinde kalan deneyimli kalecinin bu durumdan oldukça rahatsız olduğu biliniyor. Son olarak İngiliz basını, durumundan şikayetçi olan Altay Bayındır için yönetimin ayrılık kararı verdiğini iddia etti.



TARAFTARLAR TEN HAG'I ELEŞTİRMİŞTİ



Manchester United taraftarları, Onana'nın kötü performansı nedeniyle Altay Bayındır'a şans vermeyen teknik direktör Erik ten Hag'a tepki göstermişti. ManU taraftarları, Altay'ın bir şansı hak ettiğini ve Erik ten Hag'ın adaletli davranmadığı yönünde sosyal medyada binlerce paylaşım yapmıştı.



SADECE 1 MAÇA ÇIKTI



Altay Bayındır Manchester forması ile sadece 1 kez FA Cup maçında görev alabildi. Newport County ile Manchester United arasında oynanan karşılaşmada Altay Bayındır, 90 dakika süre almış ve kalesinde 2 gole engel olamamıştı