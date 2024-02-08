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Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Yeni Kim Min-Jae Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Ülkesi Güney Kore'de forma giyen Young-woo Seol, sarı lacivertlilere "Evet" dedi. İşte Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si Young-woo Seol transferinin detayları...

Ekleme: 8.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 8.02.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Ara transfer dönemini son günlerinde Fenerbahçe'nin çalışmaları hız kazandı. Uzun süredir Güney Kore pazarında oyuncu arayışında olan sarı lacivertliler, yeni Kim Min-Jae'sini buldu. Kanarya, Young-woo Seol transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe yönetimi, Güney Kore Ligi'nde Ulsan HD FC forması giyen Young-woo Seol için harekete geçti. Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki futbolcunun transferinde büyük bir aşama kaydedildi.

Güney Kore basını yazdı

Sarı lacivertlilerin oyuncu cephesiyle bir temas kurduğu ve Seol'un da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı Güney Kore ve İtalyan basınında yer aldı.

Birçok mevkide oynuyor

Asıl mevkisi sağ bek olan Young-woo Seol, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 14 kez terletti. 25 yaşında ve 1.80 boyunda olan Seol, hem sağ bek, hem sol bek, hem de sağ kanatta forma giyebiliyor. Güney Kore Ligi'nde toplam 91 maça çıkan futbolcu 2 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Young-woo Seol'un güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro ve günden güne artmaya devam ediyor.

Seol ile Sırp ekibi Kızılyıldız da yakından ilgileniyor. Ancak oyuncunun gönlü Fenerbahçe'den yana.
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