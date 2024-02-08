Anlaşma tamam! Serdar Dursun geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Serdar Dursun'un transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun transferinde mutlu sona ulaştı.



TRANSFER İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI



Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Serdar Dursun transferi için başkanlar düzeyinde anlaşma sağladı.



Öte yandan Karagümrük'te Serdar Dursun'un, bugünkü antrenmana çıkmadığı bildirildi.



25 MAÇTA 6 GOL



32 yaşındaki Serdar Dursun, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.