Cristiano Ronaldo’nun toplam serveti ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çevirdi: İşte dudak uçuklatan o rakam…

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Arabistan'a ilk transfer olduğu dönemde büyük tepki çekse de oynadığı futbolla tekrar hayranlarıyla arasındaki buzları eriten Portekizli efsane, geçtiğimiz günlerde de 39 yaşına ayakbastı. Gelecek yıl içerisinde futbol kariyerine son vermesi beklenen Ronaldo'nun toplam serveti de ortaya çıktı. Duyanları şaşkına çeviren rakam, büyük ilgi uyandırdı.

Futbolun son 20 yılında kazanmadık kupa ve kırılmadık rekor bırakmayan Ronaldo, kariyerinin sonlarına doğru yaklaşıyor.



Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla dünya futbolunu alt üst eden efsane isim, şu sıralar Al-Nassr'da forma giyiyor. 2022 Dünya Kupası'nın ardından geri döndüğü Manchester United'da anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı alan Ronaldo, Suudi Arabistan'a gitmeyi tercih etmişti.



Kariyerinin sonunu Avrupa'da getirmediği büyük tepki çeken Ronaldo, Suudi Arabistan'da da rekorlarına devam etti. Futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan 39 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 1204 karşılaşmada 873 gol kaydetti. Kariyeri boyunca toplamda 35 kez kupa sevinci yaşayan Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi zaferi elde ederek bu listede de başı çekiyor.



Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u da toplamda 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, ödül koleksiyonunu her yıl geliştirmeye devam etti.



TOPLAM SERVETİ ORTAYA ÇIKTI



Futboldan kazandığı paraların yanı sıra reklam filmlerinden de milyonlar kazanan Ronaldo'nun toplam serveti ortaya çıktı.



Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan yıllık 190 milyon Euro maaş alan Ronaldo'nun toplam servetiyle ilgili söylenen iddia, adeta dudakları uçuklattı.



Fransız basınında yer alan habere göre, giyim ve parfum markalarının dışında fitness merkezleri ile otelleri olan Cristiano Ronaldo'nun toplam servetinin 850 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.



Ronaldo, Forbes'a göre 2021'de dünyanın en fazla kazanan futbolcusu olurken, kariyer kazancı 1 milyar dolara ulaşan ise ilk futbolcu olmuştu.



Dünyanın en zengin sporcularından olan Ronaldo, sivil toplum örgütlerine yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor. Portekizli yıldız, 2017'de 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or'u açık artırmaya çıkararak Make-A-Wish derneği için yaklaşık 600 bin euro bağış toplamıştı.