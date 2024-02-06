Sol bek Almanya'dan geliyor: Galatasaray'ın teklifini duyar duymaz 'evet' dedi

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu Gana asıllı Alman sol bek Derrick Köhn ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların oyuncu için ilk aşamada satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. 3 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu belirtilen oyuncunun bonservisiyle kadroya katılması da muhtemel.Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan'ın ve ekibinin izlediği oyunculardan biri olan Derrick Köhn, Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'da forma giyiyor. 2025'te sözleşmesi bitecek olan oyuncu, bu sezon 21 maçta 3 gol attı, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.Hannover'de bu sezon dikkatleri üzerine çeken oyuncunun 25 yaşında oluşu da tercih sebeplerinden bir tanesi. Galatasaray'ın geleceği yatırım olarak da değerlendiği oyuncunun sarı kırmızılılarda oynamak isteyişi de transferi olumlu kılıyor.Derrick Köhn'ün Galatasaray'dan gelen teklif sonrasında menajerine hiç düşünmeden evet dediği ve transfer için tam yetki verdiği aktarıldı. Sarı kırmızılıların oyuncunun bu tavrı sonrasında Köhn için daha istekli bir tavır sergilediği ve transferi bitirme noktasına geldiği belirtildi.26 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, fiziksel özellikleri ve hücuma olan katkısıyla tanınıyor. Hannover'de çıktığı 20 lig maçının tamamına yakınında ilk 11 forma giyen ve 90 dakika süre alan oyuncunun Galatasaray'ın oyun kurgusuna uygun olduğu aktarılıyor.Okan Buruk ve ekibinin de Köhn'ü izlediği ve çok beğendiği ifade edildi. Buruk, 25 yaşındaki oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde Köhn'ü sadece lig ve kupa maçlarında kullanacak.