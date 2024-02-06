Mesut Özil futbola geri dönüyor!

Futbol kariyerini Başakşehir'de tamamlayan Mesut Özil, 35 yaşında futbola geri dönüyor. Yıldız oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Arsenal kariyerini sonlandırarak Fenerbahçe'ye gelen fakat burada umduğunu bulamayan Mesut Özil, Başakşehir'e transfer olmuş ve 35 yaşında futbolu burada bırakmıştı. Mesut Özil için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Yaz aylarında İngiltere'de 35 yaş üstü futbolculardan kurulu bir Dünya Kupası organizasyonu yapılacağı ve Mesut Özil'in de bu turnuvada yer alacağı iddia edildi.



Alman basınında yer alan habere göre; FIFA'ya bağlı olmayan bu özel turnuvada Dünya Kupası tarihine adını yazdırmış efsane oyuncular forma giyecek.



MİLLİ TAKIMA DÖNECEK



Turnuvada Almanya Milli Takımı'yla 2014'te Dünya Kupası zaferi yaşayan kadronun vazgeçilmez parçalarından biri olan Mesut Özil de forma giyecek. Almanya kadrosunda Sami Khedira ve Kevin Kuranyi gibi isimlerin de yer alacağı ifade edildi.