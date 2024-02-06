Fenerbahçe'ye sambacı orta saha! İlk teklif yapıldı

Kadrosuna kattığı isimlerle transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor.Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin şimdi de Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla sambacı için ilk teklifini sundu.Sarı-lacivertlilerin Maia'yı geleceği yatırım olarak gördüğü ve oyuncuyu kaçırmak istemediği belirtilen haberde; 'Fenerbahçe, Pablo Maia için ısrarcı. Sao Paulo onun için yüksek bir bonservis beklentisi içinde. Fenerbahçe, bunu karşılamaya hazır gibi gözüküyor' ifadelerine yer verildi.22 yaşında olmasına rağmen Brezilya ekibinde şu ana dek 123 maça çıkan Maia, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.1 Ocak 2022'de A Takıma yükselen Maia, 2 yılda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi temmuz 2027'de bitiyor.