Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Sahalara dönüş maçı belli oldu

Brezilyalı futbolcu Fred'in çekilen ikinci MR'ında kasık kasındaki ödem tamamen iyileşti fakat aynı kas grubunun tendon yapışma yerindeki kas yırtığı hâla devam ediyor. Tendonla kas beraber yırtılmıştı. Yaklaşık bir hafta daha durum gözlemlenecek ve bugün koşu çalışmalarına başladı.Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu yaklaşık 2 hafta daha bireysel idmanlarına devam edecek ve yeniden kontrole girecek. Fred tam iyileştiği takdirdde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.Bugün itibari ile koşulara başlayan Fred, bir aksilik çıkmazsa 27. haftadaki Kasımpaşa maçında sahada olacak. Sağlık ekibi Brezilyalı yıldızın sahalara dönmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.