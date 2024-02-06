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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Sahalara dönüş maçı belli oldu

1-1 sona eren Samsunspor maçında sakatlanan Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Tedavisi devam eden Fred'in Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.

Ekleme: 6.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 6.02.2024 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
KOŞU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Brezilyalı futbolcu Fred'in çekilen ikinci MR'ında kasık kasındaki ödem tamamen iyileşti fakat aynı kas grubunun tendon yapışma yerindeki kas yırtığı hâla devam ediyor. Tendonla kas beraber yırtılmıştı. Yaklaşık bir hafta daha durum gözlemlenecek ve bugün koşu çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Sahalara dönüş maçı belli oldu

2 HAFTA DAHA BİREYSEL ÇALIŞACAK
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu yaklaşık 2 hafta daha bireysel idmanlarına devam edecek ve yeniden kontrole girecek. Fred tam iyileştiği takdirdde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Sahalara dönüş maçı belli oldu

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA
Bugün itibari ile koşulara başlayan Fred, bir aksilik çıkmazsa 27. haftadaki Kasımpaşa maçında sahada olacak. Sağlık ekibi Brezilyalı yıldızın sahalara dönmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.
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