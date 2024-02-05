Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor... Kritik maçlar öncesi bu turun karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN:



14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN



17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY



20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU



7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:



14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN



17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK



20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER



8 ŞUBAT PERŞEMBE:



17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE



20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK