Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:
YARIN:
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park)
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)
17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon)
8 ŞUBAT PERŞEMBE:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
YARIN:
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park)
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)
17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon)
8 ŞUBAT PERŞEMBE:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)