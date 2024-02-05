Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:



YARIN:



14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)



17.30 Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman)



20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park)



7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:



14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)



17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon)



8 ŞUBAT PERŞEMBE:



17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)



20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)