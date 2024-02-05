Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması: Kınıyoruz

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.Tartışmalı pozisyonların yaşandığı karşılaşma sonrasında ise bordo-mavililer hakeme ve TFF'ye tepkiliydi.Öte yandan Trabzonspor, bordo mavili oyuncu Rayyan Baniya ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.Futbolcumuz Rayyan Baniya'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımı şiddetle kınıyoruz.Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz. Türk vatandaşı olan Rayyan Baniya'ya yapıldığı iddia edilen ırkçı tezahürat hakkında Beşiktaş'ın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.