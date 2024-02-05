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Survivor All Star'da ilk mücadelesinde sakatlık geçirdi: Acun Ilıcalı son durumu açıkladı

Survivor All Star'da yarışmaya diğer isimlerden daha geç katılan Nihat Altınkaya çıktığı ilk mücadelede sakatlandı. Acun Ilıcalı, Altınkaya'nın tedavisi için İstanbul'a gönderildiğini söyledi.

Ekleme: 5.02.2024 - 09:06 Güncelleme: 5.02.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star yine heyecanlı bir bölümle izleyicilerle buluştu.

Survivor All Star'ın 24. Bölümünde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesine kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile çıktı.

Nihat sakatlık geçirdi

Parkurun son bölümünde bir anda kendisini yere bırakan Nihat'a hemen doktorlar müdahale etti.

Yapılan ilk kontroller sonrasında Nihat Altınkaya, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sakatlığı nüksettiği öğrenilen ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Nihat Altınkaya'nın son durumu, yapılacak kontroller sonrasında netleşecek.

Acun son durumu açıkladı: Şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor

Nihat Altınkaya hakkında konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

'Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm. Şöyle söyleyeyim size, aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim…'

Survivor All Star'da ilk mücadelesinde sakatlık geçirdi: Acun Ilıcalı son durumu açıkladı
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