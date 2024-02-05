  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz…

Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Galatasaray, ligde son olarak Samsunspor ile karşılaştı. Ligin zor deplasmanlarından birisini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hemen ensesinde zirve takibini sürdürdü. Devre arası transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Aslan, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u da kadrosuna katmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir sürpriz daha gerçekleşebilir. İtalya basınında yer alan haberlere göre Mauro Icardi, takımdan ayrılacak.

Ekleme: 5.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 5.02.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
2022-2023 sezonunda şampiyonluğun baş mimarlarından birisi olan Mauro Icardi, yaz transfer döneminde resmen sarı-kırmızılıların oyuncusu oldu.

Arjantinli golcünün yanı sıra Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tete ve Tanguy Ndombele gibi yıldız isimler de takıma katıldı.

Yıldızlarla dolu yeni kadrosuyla birlikte bu sezona da iddialı başlayan Galatasaray, 24. hafta sonunda 63 puanla zirve takibinde.

Lider Fenerbahçe'yle aynı puanda olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da yine şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösteriliyor.

DEVRE ARASINDA İKİ YENİ TRANSFER

Öte yandan ara transfer döneminde de flaş transferlere imza atan Galatasaray'da Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, rekor bedelle takımdan ayrıldı.

Okan Buruk yönetiminde gösterdiği performansla birlikte takımın vazgeçilmezi haline gelen Boey, 30 milyon artı bonuslarla birlikte Bayern Münih'e transfer oldu.

Boey'in ayrılığının ardından Galatasaray'a iki yeni transfer de katıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listeleri doğrultusunda eksik bölgelere takviye yaptı. Sacha Boey'in yerine Serge Aurier transfer edilirken Real Betis'e giden Bakambu'nun yerine de Carlos Vinicius geldi.

MAURO ICARDI İÇİN OLAY İDDİA

İtalyan basını, Galatasaray'ın en büyük yıldızı olan Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Dış basında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekibin en golü oyuncusu Mauro Icardi, yeniden İtalya'ya dönebilir.

Haberde, İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi'nin, Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylediği yazıldı.

Alessi, 'Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar.' ifadelerini kullandı. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 25'inde ilk 11'de yer aldı.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda