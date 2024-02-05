Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da büyük sürpriz…

Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Galatasaray, ligde son olarak Samsunspor ile karşılaştı. Ligin zor deplasmanlarından birisini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hemen ensesinde zirve takibini sürdürdü. Devre arası transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Aslan, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u da kadrosuna katmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir sürpriz daha gerçekleşebilir. İtalya basınında yer alan haberlere göre Mauro Icardi, takımdan ayrılacak.

2022-2023 sezonunda şampiyonluğun baş mimarlarından birisi olan Mauro Icardi, yaz transfer döneminde resmen sarı-kırmızılıların oyuncusu oldu.



Arjantinli golcünün yanı sıra Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tete ve Tanguy Ndombele gibi yıldız isimler de takıma katıldı.



Yıldızlarla dolu yeni kadrosuyla birlikte bu sezona da iddialı başlayan Galatasaray, 24. hafta sonunda 63 puanla zirve takibinde.



Lider Fenerbahçe'yle aynı puanda olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da yine şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösteriliyor.



DEVRE ARASINDA İKİ YENİ TRANSFER



Öte yandan ara transfer döneminde de flaş transferlere imza atan Galatasaray'da Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, rekor bedelle takımdan ayrıldı.



Okan Buruk yönetiminde gösterdiği performansla birlikte takımın vazgeçilmezi haline gelen Boey, 30 milyon artı bonuslarla birlikte Bayern Münih'e transfer oldu.



Boey'in ayrılığının ardından Galatasaray'a iki yeni transfer de katıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listeleri doğrultusunda eksik bölgelere takviye yaptı. Sacha Boey'in yerine Serge Aurier transfer edilirken Real Betis'e giden Bakambu'nun yerine de Carlos Vinicius geldi.



MAURO ICARDI İÇİN OLAY İDDİA



İtalyan basını, Galatasaray'ın en büyük yıldızı olan Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.



Dış basında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekibin en golü oyuncusu Mauro Icardi, yeniden İtalya'ya dönebilir.



Haberde, İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi'nin, Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylediği yazıldı.



Alessi, 'Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar.' ifadelerini kullandı. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 25'inde ilk 11'de yer aldı.