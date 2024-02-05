Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

Galatasaray'da ayrılığı gündeme gelen Hakim Ziyech, sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak.

Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Hakim Ziyech, hafta sonu İstanbul'a döndü.



Turnuvada takımı ile 3 maçta sahaya çıkan ve 1-1 biten Kongo müsabakasında asist yapan tecrübeli oyuncu, Güney Afrika'ya karşı son 16 turunda alınan 2-0'lık yenilgi sonrası turnuvaya da nokta koydu.



Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Ziyech, bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlayacak.



Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.