Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan milli stoper Abdülkerim Bardakcı için sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı savunma oyuncusu, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde iyileşti.

Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı, iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileşti.Florya'da düz koşulara başlayan Abdülkerim, kupadaki Bandırma sınavında riske edilmeyecek ancak ligdeki Başakşehir maçına yetişecek.29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında yer alamamıştı. Galatasaray'da bu sezon 32 maça çıkan milli futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.Yıldız savunmacı gösterdiği performansla dünya devlerini de peşine taktı.