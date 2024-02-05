Fatih Terim'e Galatasaray'dan ret: 'Veremeyiz hocam'

Ara transfer dönemi Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos için de hareketli geçti. Türkiye'de forma giyen oyunculara yakın ilgi gösteren Yunan ekibi, Samet Akaydın ve Bakasetas'ı kadrosuna katarken Galatasaray'la da bir transfer görüşmesinin gerçekleştiği ortaya çıktı.Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçtikten sonra Türkiye'den bildiği oyuncularla yoluna devam etmeyi tercih etti. Terim, Samet Akaydın ve Bakasetas'ı kadrosuna katarken önceki yıllarda Trabzonspor'da oynayan Vitor Hugo da transfer edilen oyuncular arasında yer aldı.Yunanistan Ligi'nde PAOK'u takibini sürdüren, Yunanistan Kupası'nda ise yarı finale yükselen Fatih Terimli Panathinaikos'un transferi son günlerinde Galatasaray'dan Cedric Bakambu'yu transfer etmek istediği öğrenildi.Forvet hattındaki sakatlıklar sonrasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Terim'in Bakambu için transfer teklifinde bulunduğu ancak Galatasaray'dan ret cevabı aldığı belirtildi. Bunun sebebi ise oyuncuya yapılan teklifin içeriği.Panathinaikos'un kiralık olarak teklif yaptığı Bakambu'ya Real Betis 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Galatasaray yönetimi, bu sebeple Fatih Terimli Panathinaikos'a ret cevabı verdi ve oyuncuyu Real Betis'e gönderdi.Cedric Bakambu, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.Cedric Bakambu, Demokratik Kongo Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda yarı finale yükseldi. 32 yaşındaki forvet, turnuva sonrasında İspanyol ekibi Real Betis ile maçlara çıkmaya başlayacak.