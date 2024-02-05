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Cumhur İttifakı İBB Başan Adayı Kurum: 1 milyon metrekare alanı Spor vadisi yaparak İstanbul’umuza kazandıracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Kurum görüşmenin ardından, "Burası daha önce de olimpiyat şehri olarak planlanmış ancak kamulaştırma işlemleri ve süreçleri devam ediyor. Başakşeir Belediyemiz yükümlülüğündeki bu kamulaştırma süreci de bitmek üzere. Çok az bir süre kaldı. İnşallah bu 1 milyon metrekare alanı biz tüm kulüplerimizle birlikte; İstanbul'un spor vadisi, spor şehri, olimpiyat şehri yapmak için bu altyapıyı Başakşehir'imize, İstanbul'umuza kazandıracağız. Buradaki amaç; istiyoruz ki, İstanbul Olimpiyat şehri olsun. İstanbul tüm uluslararası turnuvaların oynanabileceği bir şehir haline gelsin." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İBB Başan Adayı Kurum: 1 milyon metrekare alanı Spor vadisi yaparak İstanbul’umuza kazandıracağız
Ekleme: 5.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 5.02.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Bir basın mensubunun, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ile ilgili konuşması hakkındaki sorusuna yanıt veren Kurum, 'Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum ve ahenk arkadaşlar, bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin.' dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Kurum, Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp binasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Görüşme sonrası Gümüşdağ ve Kurum, birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Kurum, konuşmasında, İstanbul'un uluslararası spor turnuvalarında ev sahipliği gerçekleştirme potansiyelinden; spora dair altyapı yatırımlarından ve Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında 1 milyon metrekarelik alan içinde inşası planlanan Spor Vadisi planından bahsetti. Kurum, basın açıklaması sonrasında, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Cumhur İttifakı İBB Başan Adayı Kurum: 1 milyon metrekare alanı Spor vadisi yaparak İstanbul’umuza kazandıracağız

'1 MİLYON METREKARE ALANI SPOR VADİSİ YAPMAK İÇİN İSTANBUL'UMUZA KAZANDIRACAĞIZ'
Kurum, 'Başakşehir biliyorsunuz, aslında bir taraftan da sporun şehri, olimpiyat şehri. Hemen yanımızda Olimpiyat Stadyumu'muz var ve orada yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alan söz konusu. Burası daha önce de olimpiyat şehri olarak planlanmış ancak kamulaştırma işlemleri ve süreçleri devam ediyor. Başakşeir Belediyemiz yükümlülüğündeki bu kamulaştırma süreci de bitmek üzere. Çok az bir süre kaldı. İnşallah bu 1 milyon metrekare alanı biz tüm kulüplerimizle birlikte; İstanbul'un spor vadisi, spor şehri, olimpiyat şehri yapmak için bu altyapıyı Başakşehir'imize, İstanbul'umuza kazandıracağız. Buradaki amaç; istiyoruz ki, İstanbul Olimpiyat şehri olsun. İstanbul tüm uluslararası turnuvaların oynanabileceği bir şehir haline gelsin.' dedi.

'MANCHESTER CİTY'NİN, BARCELONA'NIN, REAL MADRİD'İN, ARSENAL'İN GENÇ TAKIMLARI GELECEK'
Daha önce gerçekleştirdiği kulüp ziyaretlerinde öne çıkan İstanbul Cup konulu vaadini hatırlatan ve İstanbul'da kulüplerin genç takımları için de turnuvalar düzenleneme planları olduğunu aktaran Kurum, 'Manchester City'nin, Barcelona'nın, Real Madrid'in, Arsenal'ın genç takımları gelecek ve burada uluslararası bir organizasyon yapacağız. İlk önce küçük turnuvalarla başlayıp daha sonrasında finalini ve büyük bir stadyumda ama (Atatürk Olimpiyat Stadyumu) Olimpiyat Stadı'nda ama Fenerbahçe'mizin, Galatasaray'ımızın stadında bu turnuvayı düzenliyor olacağız. Böylelikle aslında geleceğimizin teminatı gençlerimize de bu altyapıyı bu proje bütçeyi kazandırmış olacağız. Bu projeyi de çok önemsiyoruz.' dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başan Adayı Kurum: 1 milyon metrekare alanı Spor vadisi yaparak İstanbul’umuza kazandıracağız

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ BUDUR'
Bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ile ilgili konuşması hakkındaki sorusuna yanıt veren Kurum, 'Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bahane ve iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyor. Burada maksat şudur değerli arkadaşlar; yani, siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa, her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve bu sorunları çözmek için de İstanbul adına bu mücadeleyi verirsiniz. Şimdi, bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez. Bu anlayış İstanbul'a hizmet İstanbul'a gençlerin oynayacağı alanların inşasından tutun da her türlü organizasyonu, İstanbul'a değeri ve katkıyı daha da arttıracak bir hale getirebilirsiniz. Bu manada yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum, ahenk arkadaşlar, bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin' ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İBB Başan Adayı Kurum: 1 milyon metrekare alanı Spor vadisi yaparak İstanbul’umuza kazandıracağız

'BİZİM BAKIŞIMIZ TEVAZUDUR, İSTİŞAREDİR'
Kurum yanıtının devamında, 'Bakın deprem oldu, yıl dönümü yaklaşıyor. O depremde nasıl bir beraber olduysak, nasıl hep birlikte elimizi taşın altına koyduysak, tek yürek, tek yumruk olup 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldırdıysak, oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzattıysak, aynı anlayışı her alanda sergilemek zorundayız. İstanbul'un buna ihtiyacı var. İstanbul'un kaybolan beş yılını, daha fazla çalışarak herkesle uyum içerisinde ahenk içerisinde mücadele ederek telafi etmek durumundayız. Bu manada bizim bakışımız, anlayışımız istişaredir. Bizim bakışımız tevazudur. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi aşağılamayacağız, küçük görmeyeceğiz. Hepimiz eşitiz, hepimiz İstanbul'un bir değeriyiz. İstanbul'un bir parçasıyız. Dolayısıyla biz tüm kardeşlerimizi kucaklayacağız. 31 Mart akşamı da bu anlayışı sergileyeceğiz. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. Burada yaşayan tüm kardeşlerimiz kazanacak. Onlarla birlikte kazanacağız ve onlarla birlikte bu hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla uyumlu olmak İstanbul'a avantaj sağlar. Uyumlu olmak İstanbul'a kazanç sağlar. Biz, bu uyumu her alanda sergileyeceğiz.' dedi.
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