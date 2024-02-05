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Beşiktaş'ta ayrılık! Resmen açıklandı

Beşiktaş, genç oyuncusu Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.

Ekleme: 5.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 5.02.2024 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Transfer döneminde 4 gün kala takımlar son hareketlerini gerçekleştiriyor.

Joe Worrall ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, forma şansı veremediği genç oyuncusu Emrecan Bulut'u süre bulması adına kiralama kararı aldı.

Siyah beyazlı ekip Emrecan Bulut transferi için Ümraniyespor ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Ümraniyespor formasını terletecek.

'Başarılar dileriz'

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş'ta ayrılık! Resmen açıklandı

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