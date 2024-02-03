Fenerbahçe Kulübü'nün borcu açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.



Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi okuyarak üyelerin oylarına sundu.

Vefat eden üyeler ile yeni üyelerin isimleri okunduktan sonra toplantı başladı.



KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI



Divan kurulu toplantısında kulübün borcu açıklandı.



Fenerbahçe'nin borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğu belirtildi.