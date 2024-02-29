Trendyol Süper Lig'de bir yol ayrımı daha!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Ligin 9. haftasında Osman Özköylü'nün yerine göreve başlayan Portekizli teknik adam, takımının başında çıktığı 19 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.



Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 19. sırada yer alıyor.



