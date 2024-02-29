Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber! Kırık tespit edildi...

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı. Yıldız isimde çekilen MR sonucu kırık tespit edildiği belli oldu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavililer adını yarı finale yazdırdı.



Bu mücadelede koluna darbe alan Onuachu'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun kolunda kırık tespit edildi ve alçıya alındığı öğrenildi.



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Yıldız ismin ne zaman sahalara döneceği ile alakalı resmi açıklama bekleniyor.