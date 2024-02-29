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Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ligin ilk yarısında olağanüstü performansıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en etkili oyuncularından birisi olan yıldız isim, son dönemde düşüş yaşıyor. Buna rağmen Avrupa'dan birçok takımı da peşine takan Sebastian Szymanski'nin yeni takımını duyurdular.

Ekleme: 29.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Kariyerine Polonya'da başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, en etkileyici dönemini Fenerbahçe'de geçiriyor.

İsmail Kartal yönetiminde sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezi haline gelen Sebastian Szymanski, şu ana kadar 41 resmi maçta görev aldı. Birçok karşılaşmada fark yaratmayı başaran yıldız isim, bu sezon 12 gol ve 14 asist katkısıyla oynuyor. Ligin ikinci yarısında performansında düşüşler görülse de takımın en iyileri arasında yer almaya devam eden Szymanski için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Fenerbahçe, en az 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis geliri de bekliyor.

İşte Szymanski transferinin tüm detayları…

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla dudak ısırtan orta saha oyuncusu, Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

II Mattino'nun haberine göre; geçtiğimiz sezonun Serie A şampiyonu Napoli, Sebastian Szymanski'yi listesine aldı.

Piotr Zielinski'nin alternatiflerini belirleyen Napoli, gelecek sezon Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacak. Daha önce sarı-lacivertli ekipten Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden İtalyan devi, bu kez gözünü Szymanski'ye dikti.

Listesinde birçok isim olduğu söylenen Napoli'nin en gerçekçi hedefinin de Sebastian Szymanski olduğu ifade edildi.n Szymanski için Fenerbahçe'nin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedelini kabul etmeyi planladığı aktarıldı.

Polonyalı futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda 30 karşılaşmada şans buldu. 24 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 2 kez rakip ağları sarstı.
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