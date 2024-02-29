Rade Krunic gözden düştü! Miguel Crespo'yu aratıyor

Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak Kupa'ya havlu atan Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde 5 maç oynanacak.Kazanan ilk 11'e dönmek isteyen İsmail Kartal'ın Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu bekte tercih edeceği öğrenilirken orta sahada da verim vermeyen Rade Krunic'i kızağa çekmesi bekleniyor.Krunic; bu sezon görev yaptığı İtalya'da 10 maçtaki performansının gerisinde kalırken, apar topar Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'yu da arattı.Boşnak futbolcu; sarı-lacivertli takımla 10 karşılaşmaya çıkarken isabetli pas değerinde 38.4'ten 29.6'ya geriledi ve yüzdesini de 91'den 85'e düşürdü. Milan'da 0.2 (%25) olarak gerçekleşen isabetli orta değerinde Fenerbahçe'de sıfır (%0) çekti.Maç başı pas arası 1.1'den 0.6'yı görürken topu geri kazanma (4.1/2.6), tehlike engelleme (1.4/0.1), kazanılan pozisyon (0.3/0.0) ve top kaybı (5.5/7.1) karnelerinde de dibe vurdu. Ortaya çıkan kötü performans nedeniyle taraftarlar, 'Bunun için mi Crespo gönderildi?' tepkisi göstermeye başladı.30 yaşındaki futbolcu, maç başına 0.6 pas arasıyla vasatı aşamazken, top çalma (1.3), topu geri alma (2.6), tehlike engelleme (0.1) karnelerinde mevkidaşına yetişemedi. Crespo, bu sezon F.Bahçe'de halefine 2.1 ile pas arasında fark atarken, top çalma (1.9), geri kazanma (3.9) ve tehlike engelleme (1.1) değerleriyle daha başarılıydı.Zorunlu satın alma şartı var2019'dan bu yana formasını giydiği Milan'dan zorunlu satın alma şartıyla kiralanan Rade Krunic'in 3.5 milyon euroluk opsiyonu bulunuyor.Fenerbahçe'deki tek artısı bir asist yapması olan oyuncu, kariyeri boyunca tek şampiyonluğunu Milan'la 2021- 22'de yaşadı.