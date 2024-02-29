MHK'den iddialara ilişkin açıklama! 'Uzaktan yakından ilgisi yok...'

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bir YouTube kanalında çıkan 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını açıkladı. Kurul, VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmelerinin yasak olduğunu ve hakemlerin cep telefonlarının VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edildiğini belirtti.

MHK'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Bir YouTube kanalında "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.



VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir.



Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır.



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."