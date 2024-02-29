Galatasaray - Fatih Karagümrük! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

alatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.



RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.



Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.



Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Ziyech ve Aurier'in forma giymesi beklenmiyor



Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu yarınki karşılaşmada süre alamayacak.



Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.



Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.



Kupayı en çok kazanan takım



Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.



Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.



GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK



MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Günay, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Eyüp Aydın, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.



FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven.



STAT: Rams Park

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20:45

YAYIN: ATV