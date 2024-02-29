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Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun taraftarlara yaptığı hareket ortalığı karıştırmıştı. Rakip takımın formasını şortuna soktuktan sonra yere atan Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.

Ekleme: 29.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.

CRİSTİANO RONALDO'YA 1 MAÇ MEN

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği bildirildi.


Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı

Ronaldo, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

KENDİNİ SAVUNMUŞTU: UTANÇ VERİCİ HAREKET DEĞİL

Portekizli futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız." ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı

CRİSTİANO RONALDO'NUN YAPTIĞI HAREKET

Cristiano Ronaldo 8 Şubat'ta Al Hilal'e 2-0 yenildikleri maçın ardından şok bir harekete imza attı.

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı

Kendisine atılan Al Hilal formasının şortunun içine sokarak kasıklarını sürdü ve yere fırlattı.

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu! Yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı
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