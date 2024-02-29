Aziz Yıldırım isyan etti! 'Aptalca cümleler'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan haberleri yalanladı.



Aziz Yıldırım açıklamasında;



"Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır.



Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur.



Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır.



Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYADA YER ALAN AÇIKLAMALAR NEYDİ?



Sosyal medyada yer alan haberlerde Aziz Yıldırım'ın şu ifadeleri kullandığı iddia edilmişti;

"Ben öyle hadi gelin ekran karşısında tartışalım da demem. Bir gün gelir ansızın bir bakmışlar karşımda oluverirler. Nereden nasıl ayağıma geldiklerini anlayamazlar bile. Herkes haddini bilsin, kirli ellerini Fenerbahçe'den çeksinler."



"Dursun Özbek bugün var yarın yok. Hepsi kukla, birileri getiriyor birileri indiriyor. Buna TFF ve MHK dahil. Şahsıma laf atacak adama da el etek öptürürüm. Bunu çok iyi biliyorlar. Talimat aldıkları yerlerin kökleri kuruduğunda, kaçacak delik dahi bulamayacaklar."