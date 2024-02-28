Wilfried Zaha'dan şaşırtan paylaşım: Bu saygısızlığa gülüyorum

Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un sözlerine Wilfried Zaha'dan cevap geldi.Galatasaray'da son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulamayan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaparak hocasına göndermede bulundu.Zaha yaptığı paylaşımda, 'Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil.' ifadelerini kullandı.Okan Buruk, son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Zaha için Antalyaspor maçının ardından şunları söylemişti:Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak.Zaha'nın paylaşımı şöyle:Hatırlanacağı üzere Bafetimbi Gomis de geçen sezon Okan Buruk ile forma gerilimi yaşamış ve takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.Yönetimin araya girmesiyle buzlar erirken, futbolcu da sezon sonunda takımla yollarını ayırmıştı.