Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.
Başakşehir: Deniz Dilmen, Dubois, Josef, Opoku, Lima, Berkay, Aleksic, Abeid, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.
Şenol Güneş Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.
Başakşehir: Deniz Dilmen, Dubois, Josef, Opoku, Lima, Berkay, Aleksic, Abeid, Deniz Türüç, Davidson, Piatek.