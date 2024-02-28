Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elenmesinin ardından paylaşım yaptı. Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı kullandı.Arjantinli futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf: