Katalan basınından Arda Güler iddiası: Parayı tercih ettiğine pişman

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler için, transfer döneminde reddettiği Barcelona'ya yakın medya kaynakları eleştirel bir haber yayınladı.

Katalan basını doğum gününde de oynatılmayan Arda Güler'in FC Barcelona'ya gelmediği için pişman olduğunu iddia etti.



El Nacional'de yer alan haberde Arda Güler'in halen forma şansı bulamadığına değinilerek oyuncunun pişman olduğu öne sürüldü.



Haberde 'klişe' denilerek paranın mutluluğu satın alamadığı ve yaşın bir öneminin olmadığı vurgulanarak Arda Güler'in gençlere şans veren Barcelona yerine Real Madrid'i seçmenin bedelini ödediği vurgulandı.



Carlo Ancelotti, Arda Güler sorularından sıkıldı



'Parayı tercih etti'



Arda Güler'in Barcelona'nın önerdiği şartları kabul ettiği ve imza aşamasına geldiği belirtilerek milli futbolcunun parayı tercih ederek Real Madrid'e gittiği ifade edildi.



Katalan yayın organının iddiaları bununla da sınırlı değildi. Carlo Ancelotti'nin gençlere karşı bir ön yargısı olmadığı belirtilerek Valverde, Camavinga ve Tchoumaneni'nin de ilk geldiklerinde yedek bekledikleri Arda Güler'in sabırsız davrandığı vurgulandı.



'Lamine Yanal, Arda'yı geçti'



Gazete 'Bu arada Lamine Yamal' diyerek bir de karşılaştırma yaptı.



Arda'nın 19 yaşına bastığı belirtilirken 'Arda'nın dünya futbolunda çığır açacağı söyleniyordu. Lamine Yamal ise 16 yaşındaydı ve profesyonel bile değildi. Dembele'nin ayrılması ve Raphinha'nın peş peşe sakatlıklarından sonra Lamine Yamal forma şansı buldu ve Arda Güler'i geçti.' denildi.