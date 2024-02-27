Szymanski için rekor bonservis beklentisi! Rakamı güncellendi

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski gösterdiği başarılı performansla taraftarlar tarafından en çok sevilen isimlerin başında yer aldı.Fenerbahçe'yle 4 yıllık sözleşme imzalayan Szymanski, oynadığı futbolla daha ilk sezonunda Avrupa takımlarının radarına girdi.Bayer Leverkusen, Arsenal, Manchester United ve Tottenham iddialarının ardından Szymanski'ye talip olan son takımın Milan olduğu öne sürüldü.Diğer yandan Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın taliplerinin artmasının ardından Szymanski için talep ettiği bonservis bedelinde güncellemeye gitti.Haberin detayında daha önce Szymanski'nin bonservisini 20 milyon euro olarak belirleyen Fenerbahçe yöneticilerinin oyuncuya olan ilginin artması sonrası bu rakamı 25 milyon euroya çektiği de yer aldı.Fenerbahçe, Szymanski'yi 25 milyon euroya satması durumunda Polonyalı futbolcu, Sarı-Lacivertlilerin tarihine en yüksek bedelli transfer satışı olarak geçecek.Bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Szymanski, takımına 12 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi.