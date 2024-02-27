Süper Lig'de penaltısız puan durumu

Süper Lig'de 27. hafta maçları dün akşam oynanan Galatasaray - Antalyaspor müsabakasıyla sona erdi. Ligde son haftalarda en çok koşulan konulardan biri ise penaltılar oldu.27 haftası geride kalan Süper Lig'de tam 100 kez penaltı beyaz noktaya gidildi ve bunların 77'si golle sonuçlandı.Lehine 14 defa penaltı çalınan Fenerbahçe ile 11 kez penaltı alan Galatasaray, ilk iki sırayı paylaştı. Hem sarı-lacivertliler hem de sarı-kırmızılılar bu penaltılardan 9'ar gol attı. Bu ekipleri 7'şer penaltıyla Samsunspor ve Hatayspor takip etti. Ligde ilk 4 sırada yer alan takımlardan Trabzonspor 1, Beşiktaş da 4 penaltı kazandı.Bordo-mavililer, tek penaltısını golle sonuçlandırırken, siyah-beyazlılar ise 4 penaltının 2'sinden yararlanamadı.Süper Lig'de puan tablosundaki penaltı golleri devre dışı bırakılarak toplandığında ise listede ilk 5 takımın sıralaması değişmedi. Normal puan tablosunda Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Trabzonspor 3, Beşiktaş 4 ve Kasımpaşa 5 sırada yer alırken penaltısız puan tablosunda da bu ilk 5 sıralama değişmedi.Sadece takımların puan durumunda bir değişiklik oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanları düşerken Kasımpaşa 3, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın puanları ise 1 puan arttı. Listenin son sıralarında yer alan İstanbulspor ve Pendikspor'un sıralaması değişmezken Alanyaspor penaltısız puan tablosunda 13. sıradan 18. sıraya kadar geriledi.Ligde 7. sırada olan Başakşehir ise penaltısız puan tablosunda 11. sıraya yerleşti.