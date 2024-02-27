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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Ekleme: 27.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'de canlı yayınlanacak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Pedrinho, Tolga, Efkan, Cephas, Morutan, Ali Sowe.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.
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