Göz doldurdu! Galatasaray'da Derrick Köhn fırtınası

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı - kırmızılılar karşılaşmanın 12. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısıyla 1-0 öne geçti. Konuk ekip 33. dakikada Van de Streek'in golüyle beraberliği yakaladı.Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise, Vinicius'un kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Kerem bir kez daha filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 59. dakikada Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına yine Kerem Aktürkoğlu geçti ve vuruşunda top üst direkten döndü. İkinci yarıda iki takım da bulduğu şansları değerlendiremeyince sarı - kırmızılılar üç puanı hanesine yazdırdı.Galatasaray'da performansı en çok merak edilen isimlerden biri de devre arasında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn oldu. Gana asıllı Alman oyuncu performansıyla taraftarlardan alkış alırken, ikinci penaltıyı yaptıran isim oldu.90 dakika boyunca 71 kez topla buluşan yıldız oyuncu, yüzde 75 pas isabetiyle oynarken, iki kez de şut pası vermeyi başardı.25 yaşındaki oyuncu rakiplerinden tam beş kez top kaparak hem kendi takımının hem de sahanın en fazla top kapan ismi olmayı başardı. Bir kez de topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.19 kez ikili mücadeleye giren Köhn, bunların 10'unda rakiplerine üstünlük kurdu. Galatasaray'ın yeni transferi sol çizgide topla her buluştuğunda dikine yaptığı bindirmelerle kalitesini gösterdi. Ankaragücü maçında da iyi bir performans sergileyen Derrick Köhn ilk iki maçından geçer not almayı başardı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada Derrick Köhn'ün performansına değindi. Başarılı teknik adam; 'Derrick Köhn, orijinal bir sol bek tabii ki. Sezon başında Angelino'dan hayal ettiğimiz şey buydu. Oyunumuzda beklerin bindirmesi önemli ve Köhn bunu gayet iyi yapıyor. Oyunumuza iyi alıştı. Keşke Avrupa listesinde de olabilseydi, bize güç katardı' ifadelerini kullandı.