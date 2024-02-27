Galatasaray makası açtı! Avrupa devlerini geride bırakan seri

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray sahasındaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Aslan, bu istatistikle Avrupa devlerini de geride bıraktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Böylece iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, bu alanda Avrupa'da uzak ara zirvede yer alıyor.



Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinde Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 7 galibiyetle Inter oldu.



İşte iç saha galibiyet serilerinde son durum:



17- Galatasaray



7- Inter



6- Arsenal



5- Bologna