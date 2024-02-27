Galatasaray makası açtı! Avrupa devlerini geride bırakan seri
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray sahasındaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Aslan, bu istatistikle Avrupa devlerini de geride bıraktı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Böylece iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, bu alanda Avrupa'da uzak ara zirvede yer alıyor.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinde Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 7 galibiyetle Inter oldu.
İşte iç saha galibiyet serilerinde son durum:
17- Galatasaray
7- Inter
6- Arsenal
5- Bologna
Böylece iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, bu alanda Avrupa'da uzak ara zirvede yer alıyor.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinde Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 7 galibiyetle Inter oldu.
İşte iç saha galibiyet serilerinde son durum:
17- Galatasaray
7- Inter
6- Arsenal
5- Bologna