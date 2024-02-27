Derbi kararı! Galatasaray taraftarı, Beşiktaş deplasmanında yer alacak mı?

Galatasaray taraftarları, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'la oynanacak derbi mücadelesinde deplasman tribününde yerlerini alacak.

Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne olacak.



Ligde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta Fernando Santos'un çalıştırdığı Beşiktaş ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Zirvenin uzağında kalan ve 3 puanı hedefleyen siyah-beyazlılar ile liderliğini korumak için sahaya çıkacak sarı-kırmızılıların mücadelesi 3 Mart Pazar akşamı oynanacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



1914 Galatasaraylı takımını destekleyecek



Bu kritik maç öncesinde ise Galatasaray, taraftarının deplasman tribününde olup olmayacağı belirlendi.İl Güvenlik Kurulu, sarı-kırmızılı futbolseverlerin maça alınmasına karar verdi.



Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



İl Spor Güvenlik Kurulu, 03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş – Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir..



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.