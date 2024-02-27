Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün yöneticilerini kabul etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki kulüp yöneticilerini kabul etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisini ziyaret eden Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti.



Heyet, kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, Bahçeli'ye onursal üyelik beratı ile üzerinde ismi yazılı 80 numaralı Fatih Karagümrük formasını takdim etti.