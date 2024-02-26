Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor! İşte maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu mücadelesi yarın başlıyor. Çeyrek final heyecanı yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.
Çeyrek final maç programı şu şekilde:
Yarın:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.
Çeyrek final maç programı şu şekilde:
Yarın:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)