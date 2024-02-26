Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ( TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;
YARIN
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
YARIN
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler