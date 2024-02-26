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Beyaz Gazete
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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ekleme: 26.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ( TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

29 ŞUBAT PERŞEMBE

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
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