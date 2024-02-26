Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ( TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;



YARIN



20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek



28 ŞUBAT ÇARŞAMBA



17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam



20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan



29 ŞUBAT PERŞEMBE



20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler