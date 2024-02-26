Kanarya'da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.Bu yaz Szymanski için adeta bir transfer çılgınlığının yaşanacağı belirtilirken, Polonyalı yıldızın bonservisi de belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Szymanski, sezona harika bir başlangıç yaparak taraftarlarını adeta mest etti. Ancak Polonyalı yıldız, son haftalarda ilk maçlardaki formunu kaybetti ve İsmail Kartal tarafından, Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Oyuna sonradan dahil olan Szymanski, Kasımpaşa mücadelesinin 1-0'dan 2-1 kazanılmasına gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı, ancak oynadığı futbolla ilerleyen haftalara yönelik umut verdi.Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, 40 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.Fenerbahçe yönetimi, onun yeniden formunu kazanmasına ve sezon başındaki performansına dönmesini umut ederken Avrupa devleri, Szymanski için şimdiden sıraya girdi.Özellikle Premier Lig'in dev takımları Polonyalı yıldızı transfer etmek için girişimlere en kısa sürede başlayacak.Bayern Leverkusen'in altyapı sportif direktörü Slawomir Czarniecki, vatandaşı Sebastian Szymanski'yi yakından takip ettiklerini söylemişti.24 yaşındaki oyuncunun performansı inişte olmasına rağmen Avrupa'nın devlerini cezbetmeye devam ediyor.İngiliz devleri Arsenal, Manchester United ve Tottenham ile İtalyan ekipleri İnter ve Milan'ın Sarı-Lacivertliler'in yıldızını kadroya katmak istedikleri vurgulandı.Fenerbahçe, geçen yaz Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9 milyon 750 bin Euro (330 milyon 678 bin TL) ödemişti.30 MİLYON POUND...