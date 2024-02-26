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Galatasaray - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 26.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Hafta arasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.

Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.

Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Mauro Icardi.

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Saric, Safuri, Larsson, Buksa.
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