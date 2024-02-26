Fenerbahçe'de İrfan Can 1 ay sahada yok

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip eden İrfan Can Kahveci için sağlık heyetinden açıklama geldi. Adalede yırtık tespit edildiği vurgulanırken, 28 yaşındaki oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip eden İrfan Can Kahveci için sağlık heyetinden açıklama geldi. Adalede yırtık tespit edildiği vurgulanırken, resmi duyuru şu şekilde yapıldı: "İrfan Can Kahveci'nin görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." 28 yaşındaki oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.