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Fatih Terim'i sinirlendiren soru

Üst üste iki iç saha maçında puan kaybı yaşayan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, Kifisia müsabakası sonrası bir basın mensubunun sorusunu uzatmasına tepki gösterdi.

Ekleme: 26.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.

Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

Zirve yarışında yara alan Panathinaikos, 52 puanla 3. sırada kaldı. Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti. Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin sorusuna dikkati çeken bir çıkış yaptı.

Yunan gazetecinin sorusunu uzatmasına sinirlenen Terim, "Soru mu bu, soru değil mi bu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Daha sonra soruya cevap veren deneyimli teknik adam, "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli. Fotis her maç üzerine koyuyor. Uzun bir süre takımdan ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'i sinirlendiren soru
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