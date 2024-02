Beşiktaş'tan Galatasaray'a çok sert tepki!

Beşiktaş, Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi'nin 1 maç ceza alması ve Asbaşkan Onur Göçmez'in savcılığa şikayet edilmesi sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Beşiktaş, Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi'nin 1 maç ceza alması ve Asbaşkan Onur Göçmez'in savcılığa şikayet edilmesi sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;



"Asbaşkanımız Sayın Onur Göçmez'e Galatasaray SK tarafından mesnetsiz, anlam saptırmaya yönelik, hem kulübümüze hem Asbaşkanımıza zarar verme niyeti açık olan, acemice kurgulanarak açılan suç duyurusuyla ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.



'YILLARDIR DEĞİŞMEYEN YÖNETİM ANLAYIŞI"



Türk Futbolunu kendi çıkarları neyse o doğrultuda yönetmeye, yönlendirmeye, yarattığı algılarla mağduriyetler inşa etmeye alışkın Galatasaray SK Yönetimi, yıllardır değişmeyen yöntemlerine bir yenisini ekleyip, Beşiktaş JK Asbaşkanını şüpheli olarak savcılığa şikayet etmiştir.



Sayın Onur Göçmez TFF, MHK ve VAR sistemine yönelik eleştiriler yapmış, konuşmasının sonunda Galatasaray SK'ya başarılar dileyerek açıklamasını bitirmiştir. Sayın Onur Göçmez'in konumu gereği ceza hususuna karar verecek merci TFF iken, Beşiktaş JK Asbaşkanı sıfatıyla şüpheli olarak savcılığa şikayet edilmesi tam bir iş bilmezlik, acemilik ve kötü niyettir.



Yüce Türk yargısını gereksiz yere meşgul etmektir. Kendi çıkarları doğrultusunda sürekli yön değiştirme, yapay kamuoyu oluşturma huylarını asla bırakmayanlar daha dün iştah ve coşkuyla savundukları Futbol Federasyonu Başkanını bugün lig yarışının kızıştığı bir noktada, hafta sonu oynanacak derbi maçı öncesinde sırf algı yaratma, baskı kurma maksatlı istifaya davet etmekte bile beis görmemiştir.



Beşiktaş JK'nın haksızlıklara karşı tavrı baştan bu yana aynıdır. Çıkarlarına göre eğilip bükülmemiştir. Haksızlıklara karşı duruşu, kullandığı dil ve yöntemler büyüklüğüne gölge düşürmeyecek netliktedir.



'KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH!'



Geçmişte bizim sporcularımız benzer nedenlerle TFF tarafından cezalar almıştır. Bu cezalar karşısında Beşiktaş JK olarak biz de cezalar vererek tavrımızı, güzel oyunun korunması konusundaki hassasiyetimizi, duruşumuzu net göstermişizdir. Hal böyleyken son bir haftadır yaşanan gayrı ahlaki bir hareketi bile kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışıp, bu baskı sonucu istediklerini almışlar, bir taraftan iyi niyet taşımayan bir sebeple Asbaşkanımızı VAR sisteminin kullanımı ile ilgili eleştirileri nedeniyle TFF ve MHK gömleği giyerek savcılığa şikayet etmeleri tutarsızlıklarının açık ve net tanımıdır.



Kazanmak için her şeyi mübah gören bu davranış bizleri şaşırtmamıştır.



Bilinmelidir ki meydan boş değildir. Meydanı boş sanan bu zihniyet Beşiktaş JK'yı ve haklarını sonuna kadar savunacağımızı asla unutmasın. Beşiktaş JK olarak sahada kazanıp sahada kaybedeceğiz. Saha dışındaki her türlü müdahaleye tepkimiz sert olacaktır.



Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!"